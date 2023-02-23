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    Работодателей, трудоустроивших нелегалов, выявили в Туркестанской области

    23 Февраля 2023, 22:29

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Работодателей, трудоустроивших нелегалов, выявили полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В период с 20 по 28 февраля на территории Туркестанской области сотрудниками управления миграционной службы ДП проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». Полицейские проверяют рынки, торговые точки, строительные объекты, жилые массивы, хозподворья и другие места на предмет выявления иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране, а также работодателей, незаконно привлекающих иностранную рабочую силу. Всего за двое суток рейдовых отработок сотрудниками полиции выявлено 183 нарушителя миграционного законодательства РК.

    Из них 113 иностранцев и 70 граждан Казахстана, к которым приняты административные меры. Также за пределы страны решением суда выдворены 26 нелегалов и в спецприемник доставлены 27 нарушителей.

    Так, за привлечение иностранной рабочей силы в отношении 20 граждан Казахстана составлены административные протоколы по ст. 519 КоАП РК «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства РК» и 50 нарушителей привлечены по ст. 518 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения». За нарушение миграционного законодательства 113 иностранцев привлечены по ст. 517 КоАП РК «Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения».

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область МВД РК мигранты
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