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      Северо-Казахстанская область

    Работников культуры и искусства чествовали в СКО

    26 Мая 2023, 18:39

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сферы культуры и искусства. С профессиональным праздником деятелей культуры поздравил аким СКО Айдарбек Сапаров, передает МИА «Казинформ».

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо отмечает важность развития культуры и искусства для духовного развития граждан. В своей речи аким области подчеркнул, что край белых берез славится достижениями в культуре и искусстве.

    «Вы вносите весомый вклад в сохранение и развитие духовных ценностей, возвышение творчества», - отметил Айдарбек Сапаров.


    Государство уделяет особое внимание развитию сферы культуры. В Северо-Казахстанской области происходят позитивные изменения в культурной жизни. В регионе выделены специальные гранты для этой отрасли, будущие специалисты обучаются в 5 ВУЗах страны. К 2025 году заработная плата работников культуры вырастет в два раза. Построено новое здание казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова. Обновлен областной русский драматический театр имени Н. Погодина. Ежегодно ведется капитальный ремонт районных домов культуры и сельских клубов. В областном центре после реставрации открылся Музей исламской культуры.

    Местные творческие коллективы покоряют мировую арену. Танцевальный ансамбль «Sensitive» выиграл Гран-при на фестивале в Дубае, в 2022 году - Гран-при на чемпионате мира в США.

    Не забывают на севере страны и ветеранов отрасли. В этом году впервые ветеранам сферы культуры будут предоставлять бесплатные путевки в санатории Казахстана.

    Также в текущем году выделены значительные средства для выезда творческих коллективов на зарубежные гастроли. Казахский музыкально-драматический театр поедет - в Грузию, театр танца «Sensitive» – в Испанию. Артисты областной филармонии имени Акана Сері выступят перед зрителями в Южной Корее и Италии.


    На церемонии награждения аким СКО вручил почетные грамоты и благодарственные письма представителям сферы культуры. Также ряд деятелей культуры награждены нагрудным знаком «Мәдениет саласының үздігі».

    Позже состоялся праздничный концерт. Работники культуры СКО были не на сцене, а в зале в качестве гостей. Для участников торжества выступили столичные артисты «Қазақконцерт» имени Р. Баглановой.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Северо-Казахстанская область Культура Акимат Регионы Искусство Петропавловск
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