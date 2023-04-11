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    Работники из Жанаозена задержаны за проведение несанкционированного митинга – полиция Астаны

    11 Апреля 2023, 22:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном департаменте полиции прокомментировали задержание рабочих из Жанаозена, передает МИА «Казинформ».

    «Группа работников сервисной компании нефтяной отрасли со вчерашнего дня в столице организовали несанкционированный митинг. Согласно законодательству страны, массовые публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением местных исполнительных органов в специально отведенных для этого местах с принятием мер, исключающих препятствия нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения населения.

    В связи с нарушением митингующими Закона «О мирных собраниях» в части отсутствия заявки в МИО на проведение митинга, а также проведение несанкционированного митинга в локации, которая не утверждена в перечне местного решения маслихата, в полицию доставили организаторов и активных участников акции», - разъяснили в ведомстве.

    В департаменте полиции сообщили, что нарушителей привлекут к административной ответственности по статьям 488 и 667 КР КоАП, влекущим предупреждение или штраф в размере 30 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до 15 суток. Их действиям будет дана правовая оценка, согласно действующему законодательству.

    Напомним, 10 апреля у здания Министерства энергетики Казахстана собрались около 60-70 человек, приехавших из Жанаозена со своими требованиями. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что с жанаозенскими рабочими ведутся переговоры.

    Ситуацию также прокомментировал заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов.

    «Они хотят, чтобы проигравшая компания выиграла тендер, но это невозможно. Надо в рамках закона делать. Есть тендерные требования, и нужно либо в судебном порядке, либо в юридическом все рассматривать. Так просто требовать – это, как минимум, некорректно. Наша задача – предложить им имеющиеся вакансии, то, что и делают госорганы», - пояснил Алтай Кульгинов.

    Позже специалисты специально созданной контактной группы во главе с руководителем аппарата АО НК «КазМунайГаз» Ерханом Умаровым провели переговоры с рабочими.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    КазМунайГаз Астана Мангистауская область МВД РК Регионы Минэнерго РК
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