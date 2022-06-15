Работникам музеев и театров поднимут зарплаты в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном акимате решили дополнительно поднять зарплаты работникам музеев, театров, культурных сооружений и организации «Қоғамдық келісім», входящую в структуру Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально на днях акиматом принято решение по дополнительному повышению заработной платы сотрудникам всех коммунальных государственных учреждений. Это коснулось работников культурных сооружений, музеев, театров и так далее, в том числе КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате», - сообщил заместитель акима Нур-Султана Берик Джакенов во время выступления на XX сессии АНК города.

Вместе с тем он отчитался по основной проделанной работе акимата за последние три года. По его словам, за это время выполнена пятигодичная норма строительства жилья. В результате введено в эксплуатацию 8,5 млн квадратных метров жилья. Возобновлено строительство ТЭЦ-3, строится ливневая канализация, насосно-фильтровая станция, проектируются три газовые котельные, канализационно-очистные сооружения, электроподстанции «Арай», «Жулдыз» и «Наурыз».

«За 2019-2021 годы в жилых массивах заасфальтировано более 25 улиц. Это своеобразный рекорд. Завершено строительство свыше 50 км инженерных сетей, в том числе 11 км ливневой канализации, 27 км водоснабжения, построены две школы, два спорткомплекса, это не считая школ, которые были построены за счет частного партнерства. Все 10 жилых массивов районов Алматы и Сарыарака полностью обеспечены доступом к газоснабжению, построено 680 км газораспределительных сетей, продолжается подомовое подключение к газу. В текущем году ведется газификация районов Байконур и Есиль», - сообщил замакима.

По данным Б. Джакенова, за последние три года построено и отремонтировано более 300 улиц протяженностью 165 км, ведется строительство двух автомобильных мостов, в этом году завершается строительство моста по проспекту Улы Дала, в следующем году – по проспекту Тауелсиздик.

Благоустройством охвачено порядка 500 дворов, 85 общественных пространств, скверов, мини-парков, детских спортивных площадок, где раньше были пустыри общей площадью более 200 га. В 2022 году планируется построить и благоустроить еще 250 дворов и 300 общественных пространств. В 2021 году было посажено более 1 млн зеленых насаждений с учетом зеленого пояса, в текущем году планируется высадить еще столько же зеленых насаждений.