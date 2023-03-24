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    Работник столичной автомойки угнал две машины, чтобы впечатлить девушку

    24 Марта 2023, 19:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники столичной полиции совместно с коллегами из ДП Акмолинской области задержали 25-летнего жителя села Степняк, причастного к сериям угонов на территории Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С заявлением о неправомерном завладении двумя авто в полицию обратилась администрация автомойки по улице Майлина. По словам администрации, новый работник организации совершил угон двух автомобилей Hyundai Accent и Chevrolet Cobalt, которые были оставлены на ночь.

    «В ходе расследования установлено, что сотрудник мойки сначала сел за руль Chevrolet Cobalt и поехал «катать» новоиспеченную девушку. После того, как транспортное средство заглохло по улице Шарль де Голля, молодой человек обратно пришел на место работы и взял Hyundai Accent. На этот раз он поехал в сторону дома за пределы города. В ходе изучения камер видеонаблюдения оперативники установили путь следования злоумышленника, была дана ориентировка по его поимке, в том числе и коллегам из Акмолинской области», - сообщили в полиции.

    В настоящее время по всем фактам проводится досудебное расследование по статье 200 УК РК «Угон». Молодой человек находится под стражей, проверяется его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Борьба с преступностью
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