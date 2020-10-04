Работайте с детьми, и никогда не постареете - учитель из Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – У каждого человека в жизни есть учитель, наставник, который оказал на него в детстве неизгладимое положительное впечатление, зажег пламя знаний и неустанного труда, чтобы дать ему достойный старт в жизни. Таким Учителем с большой буквы для меня журналиста МИА «Казинформ» была и остается мой первый педагог, классный руководитель Раиса Уаповна Аубакирова. На днях мне удалось найти ее и встретится спустя почти 30 лет.

Раиса Аубакирова родилась в городе Актобе. Свою профессию она выбрала по зову сердца - ей всегда было интересно с детьми, организовывать их, обучать, радовать. Интерес перерос в профессию. Вначале Раиса Уаповна поступила в педагогическое училище в Актобе, на учителя начальных классов.

«У нас в училище был один преподаватель, который всегда нам напоминал: вы такие счастливые. Вы будете работать с детьми, у них чистые и светлые сердца и поэтому вы - учителя начальных классов, всегда будете молоды душой, вы никогда не постареете», - вспоминает Р. Аубакирова.

После окончания училища она получила высшее образование в пединституте, получив специальность учителя русского языка и литературы. Затем пошла работать, по распределению - в школу в городе Аркалыке, затем вернулась в родной город.

«В то время найти работу в школе было не просто. После вуза нас распределили по школам, я получила путевку в Аркалык. Вернувшись оттуда в Актобе я смогла найти работу только в детском саду - воспитателем. Но потом поняла, что это не мое, мне хотелось преподавать в школе. Оставила заявку в районо, и вскоре меня пригласили работать учителем начальных классов в сш№14», - продолжила она.

В моих детских воспоминаниях наш классный руководитель Раиса Уаповна Аубакирова всегда была похожей на фею из сказки. Во-первых, у нее был безупречный вид всегда - учителя всегда ходили в красивых костюмах, наносили макияж, делали прическу и маникюр. И все это ради одной большой цели - завоевать сердца малышей, заворожить их, чтобы передать им самое ценное - свои знания. А иначе как заставить 6-летнего ребенка сидеть и слушать тебя на протяжении 45 минут? Ведь ребенок не робот, но он верит в сказки.

Все наглядные материалы, рисунки, плакаты Раиса Уаповна делала своими руками, используя немногочисленные ресурсы, приносила детские игрушки для урока. На каждый урок она тщательно готовилась, чтобы провести его на одном дыхании. Было видно, что ей нравится нас учить, она никогда не сидела на месте, а все время двигалась, говорила, рассказывала. Никогда она не оставляла нас без внимания, не отвлекалась на другие дела. Ходить в школу и учиться было легко и просто.

«Учитель во время урока не должен преподавать сидя. Он должен вести урок стоя. Иначе как он увидит тех, кто на задних партах, как он будет чувствовать и контролировать аудиторию?

Также молодым учителям нельзя забывать о методике преподавания предмета, о поурочных планах. Мы писали планы на каждый урок и понимали, что это для нас дополнительная помощь, а также систематизация нашей работы. Учителю надо постоянно развиваться, чтобы не отстать от времени, чтобы не стать серой массой», - считает она.

Проработав около 10 лет в сш№14, Р.Аубакирова вышла замуж и уехала в 1995 году в город Алгу Актюбинской области, где трудилась в Алгинском детском доме учителем, затем в школе№1. Оттуда и вышла на пенсию со стажем работы в 42 года. Сейчас она подрабатывает репетиторством, потому что просто не может сидеть сложа руки дома.