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    Работаем над этим - глава Минобразования РК о разделении ведомства

    7 Июня 2022, 12:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки сейчас работает над задачей по разделению ведомства. Об этом заявил глава Минобразования Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас самая главная задача - это правильная и эффективная реализация данного решения. Самое важное - это эффективность системы образования и науки. Поэтому в данном случае будем проводить необходимую работу», - сказал Асхат Аймагамбетов журналистам после заседания Правительства.

    Он при этом напомнил, что все граждане слышали о предложении Президента.

    «Теперь необходимо думать об исполнении. Самое главное, чтобы это решение было исполнено правильно и эффективно - для того, чтобы от этого выиграла система образования. Поэтому мы сейчас будем работать и работаем над этим», - сообщил он.

    «Есть законодательство, которое четко регламентирует, кто принимает соответствующее решение. В данном случае на уровне Правительства и на уровне руководства страны принимается решение о структуре, о конкретном дизайне создания этих министерств. Поэтому я думаю, все это будет дальше доведено до общественности», - сказал министр.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разделить Министерство образования и науки на два ведомства.

    «В целях усиления координации научной деятельности в стране следовало бы разделить профильное министерство на два ведомства, одно из которых будет заниматься вопросами высшего образования и науки», - сказал на прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев во время выступления на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук в Алматы.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Образование Наука МОН
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