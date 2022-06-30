Работа во время каникул будет продолжена - депутат Альберт Рау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Альберт Рау сообщил, что в течение лета помимо выездов в регионы, он будет работать над поправками касательно объединения собственников имущества (ОСИ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сессия была достаточно напряженной. Если брать комитет, который я возглавляю – комитет по экономической реформе и региональному развитию, то по нагрузке на депутата мы на втором месте. Законов было достаточно много. Среди сложных законов был и закон о промышленной политике. Это новый закон, и он непросто прошел. Считаю очень важным, что помимо основной законотворческой деятельности, мы досконально разобрались по программе водоснабжения сельских населенных пунктов. Мы глубоко погрузились в программу «Ауыл ел бесігі», найдя очень много недостатков и сейчас Правительство это исправляет», - прокомментировал корреспонденту МИА «Казинформ» Альберт Рау.

Как добавил мажилисмен, во время каникул работа будет продолжена.

«Мы с депутатами переговорили, что нам досконально надо в сельских регионах погружаться в программу «Ауыл ел бесігі». Номер один вопрос – вода. Далее все остальное – инженерная, социальная инфраструктура и так далее. Мы будем и встречаться с населением, но в то же время для меня, как члена политсовета партии AMANAT очень важно, как выполняется партийная программа на местах. Она конкретная, у нас в каждом районе, в каждом городе есть программа, есть конкретные пункты. Поэтому, работа более, чем достаточная», - сказал А. Рау.

Также по словам депутата, он инициировал поправки относительно объединения собственников имущества (ОСИ).

«В законопроекте 107 поправок. Уже запустил (поправки), но все лето я буду с ОСИ обсуждать его», - поделился Альберт Рау.

Ранее сообщалось, что Парламент завершил вторую сессию VII созыва.

https://www.inform.kz/ru/parlament-zavershil-vtoruyu-sessiyu-vii-sozyva_a3949812