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    «Работа на колёсах»: Мобильный пункт занятости трудоустраивает жителей Карагандинской области

    4 Марта 2022, 10:00

    КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Передвижной центр занятости – так в народе называют мобильный пункт трудоустройства – ежеквартально объезжает отдалённые сёла в Карагандинской области. Специалисты рассказывают жителям, какие есть вакансии и как по госпрограммам можно открыть своё дело, передает МИА «Казинформ».

    На этот раз Центр занятости на колёсах побывал в посёлке Ботакара Бухар-Жырауского района. Одной из первых работу помогли найти многодетной маме Вере Копель.

    – Я приехала в Ботакару из села Красная Нива по своим делам. Случайно увидела мобильный пункт трудоустройства и решила проконсультироваться. Около двух месяцев без работы, а в нашем селе найти её не так-то просто. Вот я уже получила направление на общественные работы, – рассказала женщина.

    Толеу Джалбиров из села Белагаш. Мужчина подал заявку на переобучение. У него есть опыт работы слесарем.

    – Я раньше работал слесарем, но был вынужден уволиться. Сейчас хочу пройти переобучение и найти работу в своём селе. Хорошо, что у нас есть такие программы, можно бесплатно освоить новую профессию. Было бы желание, – говорит Толеу Джалбиров.

    После Ботакары передвижной Центр занятости поехал в отдалённые сёла.

    – В каждом городе и районе при центрах занятости у нас есть мобильные пункты, которые по своему графику выезжают в окрестности и отдалённые сёла. Они рассказывают людям о мерах поддержки государства в сфере занятости. Также повсеместно мы проводим ярмарки вакансий для безработных. Плюс всех этих мер заключается в том, что мы не ждём, когда безработные придут к нам, а сами предлагаем им работу, – отметил заместитель руководителя Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области Толеу Мухтар.

    Также для эффективной борьбы с безработицей районный Центр занятости собрал в Доме культуры Ботакары работодателей и соискателей. О вакансиях рассказали представители Центральной районной больницы, TOO «Recycling Company», разрезов «Кузнецкий», «Сат комир», Бухар-Жырауского агротехнического колледжа, КГП «Ботакара су кожалыгы», аэропорта Сары-Арка.

    Всего на сегодняшний день в Карагандинской области 6 300 вакансий.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Карагандинская область Занятость Регионы Казахстана Трудоустройство Караганда
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