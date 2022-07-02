Рабочую группу по вопросам развития науки создадут в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев принял участие в учебной форсайт-сессии на тему «Будущее науки и образования Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Маулен Ашимбаев отметил, что развитие науки, техники и инноваций – одно из ключевых направлений повышения конкурентоспособности Казахстана. Этому вопросу уделяется пристальное внимание со стороны Президента страны. В свою очередь, Парламент также активно занимается законодательным обеспечением реформ и инициатив в этой сфере.

Председатель Палаты также отметил, что Сенат совместно с ответственными госорганами будет активно продолжать работу по совершенствованию законодательства, регулирующего научную сферу. Спикер отметил, что эта встреча также нацелена на поиск и обсуждение дальнейших путей развития науки.

« М ы заинтересованы в активном взаимодействии с учеными, экспертами, с заинтересованными структурами по вопросам развития науки и образования Казахстана. Готовы вместе поработать над совершенствованием правовой базы в это й сфере . Осенью можно было бы создать соответствующую рабочую группу в Сенате. Надеюсь, все вместе мы поработаем над развитием науки и высшего образования в Казахстане», - подчеркнул Председатель Палаты, обращаясь к участникам мероприятия.

В работе форсайт-сессии также принял участие глава недавно созданного Министерства науки и высшего образования Саясат Нурбек .

«Для нас очень важна поддержка парламентариев в процессе реформирования системы образования. У нас есть общее понимание того, что система высшего образования и наука должны служить на благо общества и государства. Уверен, что нам удастся добиться успехов совместными усилиями» , - отметил министр.

Форсайт-сессия была организована в рамках Школы аналитики при Сенате.





Фото: senate.parlam.kz