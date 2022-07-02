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    Рабочую группу по вопросам развития науки создадут в Сенате

    2 Июля 2022, 18:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев принял участие в учебной форсайт-сессии на тему «Будущее науки и образования Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Маулен Ашимбаев отметил, что развитие науки, техники и инноваций – одно из ключевых направлений повышения конкурентоспособности Казахстана. Этому вопросу уделяется пристальное внимание со стороны Президента страны. В свою очередь, Парламент также активно занимается законодательным обеспечением реформ и инициатив в этой сфере.

    Председатель Палаты также отметил, что Сенат совместно с ответственными госорганами будет активно продолжать работу по совершенствованию законодательства, регулирующего научную сферу. Спикер отметил, что эта встреча также нацелена на поиск и обсуждение дальнейших путей развития науки.

    « М ы заинтересованы в активном взаимодействии с учеными, экспертами, с заинтересованными структурами по вопросам развития науки и образования Казахстана. Готовы вместе поработать над совершенствованием правовой базы в это й сфере . Осенью можно было бы создать соответствующую рабочую группу в Сенате. Надеюсь, все вместе мы поработаем над развитием науки и высшего образования в Казахстане», - подчеркнул Председатель Палаты, обращаясь к участникам мероприятия.

    В работе форсайт-сессии также принял участие глава недавно созданного Министерства науки и высшего образования Саясат Нурбек .

    «Для нас очень важна поддержка парламентариев в процессе реформирования системы образования. У нас есть общее понимание того, что система высшего образования и наука должны служить на благо общества и государства. Уверен, что нам удастся добиться успехов совместными усилиями» , - отметил министр.

    Форсайт-сессия была организована в рамках Школы аналитики при Сенате.


    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Наука Сенат Миннауки и высшего образования РК
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