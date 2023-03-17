Рабочий визит Президента в Турцию: новый уровень безопасности тюркских государств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана совершил рабочий визит в Анкару, где встретился с Президентом Турции и принял участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств. Подробности читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Турция– один из главных торговых партнеров Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Анкару провел переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи особое внимание было уделено перспективам укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и энергетической сферах. Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

Приветствуя турецкого лидера, Президент Казахстана поблагодарил его за оказанное гостеприимство и организацию внеочередного саммита Организации тюркских государств. Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования народу Турции в связи с разрушительным землетрясением в стране.

«Вновь выражаю соболезнования родным и близким погибших и всему турецкому народу. Турция всегда эффективно противостояла различным вызовам. Уверен, что благодаря Вашему богатому опыту и единству страны Вы преодолеете и нынешние трудности», – сказал Глава государства.

Фото: t.me/aqorda_resmi



Президент подчеркнул важность развития взаимодействия в области чрезвычайных ситуаций и обеспечения постоянной готовности к возможным угрозам, отметив актуальность повестки саммита Организации тюркских государств, посвященного теме «Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь».

«Для государств очень важно оказывать друг другу помощь в условиях стихийных бедствий. В этот раз мы вновь убедились в этом. Когда братская страна попала в беду, тюркские народы проявили достойный пример солидарности и участия. Казахстан незамедлительно протянул руку помощи нашим турецким братьям», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Президент Турции выразил признательность лидеру Казахстана за то, что он принял приглашение посетить Анкару.

«Искренне рад, что Вы приехали в Турцию. В результате землетрясения погибло 49 тысяч человек. Вы были одним из первых мировых лидеров, позвонивших по телефону в этот трудный момент. Казахстанские спасатели приняли участие в оказании помощи пострадавшим гражданам. Мы почувствовали поистине братское отношение», – подчеркнул Президент Турции.

Глава государства также отметил, что Турция является одним из главных торговых партнеров нашей страны.

«Турция входит в пятерку ведущих торговых партнеров Казахстана. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 33 % и достиг $6,3 миллиарда. Это результат системной работы. Казахстан имеет возможность направлять большие объемы товаров на турецкий рынок», – сказал Президент.

Фото: t.me/aqorda_resmi



Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов поддержать проекты турецких инвесторов в Казахстане. Также в ходе встречи была отмечена важная роль Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Срединный коридор. Казахстанская сторона заявила о готовности реализовать общие инфраструктурные проекты для реализации большого потенциала этого транспортно-логистического маршрута.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в результате реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшихся в последние годы взаимных визитов, наблюдается рост товарооборота во всех отраслях. По его словам, до конца года необходимо довести товарооборот до $10 млрд. Глава Турции также отметил, что в целях развития транспортных связей необходимо в полной мере использовать потенциал Срединного коридора.

К слову, потенциал Срединного коридора оценивается более, чем в 4 млн тонн в год только для казахстанских грузов. Однако, в условиях изменившихся международных цепочек поставок логистические операторы могут переориентировать свои объемы на этот маршрут.

Трагедия Турции – это трагедия всех тюркских народов

Внеочередной саммит Организации тюркских государств начался с минуты молчания в память о погибших в результате землетрясения в Турции. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за предложение провести встречу глав тюркских государств и выразил признательность Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за оказанное гостеприимство. Лидер Казахстана вновь выразил соболезнования родным и близким погибших в результате разрушительного землетрясения, а также всему турецкому народу.

Фото: t.me/aqorda_resmi



«Считаю, что трагедия Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения, – это трагедия всех тюркских народов. У казахов есть поговорка «Разделенное горе становится меньше». Наш народ никогда не оставался в стороне, когда близкие переживали тяжелые времена. Народ Казахстана незамедлительно протянул руку помощи турецким братьям. Наши спасатели и врачи отправились в Турцию для оказания помощи. В поисково-спасательных операциях были задействованы самые опытные, квалифицированные специалисты, оснащенные необходимым оборудованием. Братской стране была оказана гуманитарная и финансовая помощь», - сказал Глава государства.

Лидер Казахстана отметил, что разрушительное землетрясение не оставило равнодушными и наших граждан.

«Наш народ оказал поддержку братскому народу в это трудное время. У казахов есть хорошая традиция «Асар». Вместе люди протягивают руку помощи нуждающимся. С этой целью из Казахстана в Турцию прибыли многочисленные волонтеры, которые помогали не покладая рук. Это истинные патриоты, люди большой души, которые всегда находятся на передовой, если случится беда. Очень важно участие волонтеров в наших общих делах. Поэтому я приглашаю представителей стран – членов нашей Организации на Форум волонтеров, который пройдет в Астане в этом году. Как говорится, «Легка ноша, поднятая сообща», - сказал Глава государства.

Фото: t.me/aqorda_resmi



Казахстан построит социальный объект в зоне бедствия Турции

Президент подчеркнул, что Казахстан намерен и дальше поддерживать братскую Турцию и готов построить социальный объект в зоне бедствия. Кроме того, Токаев высоко оценил усилия международного сообщества по оказанию помощи Турции.

«Приветствуем инициативу наших партнеров в Европе по проведению Международной конференции доноров. Уверен, что в реализации таких инициатив примут участие и тюркские страны. В самый критический момент тюркские государства продемонстрировали свою солидарность и отзывчивость. Пусть крепнет наше единство и становится прочнее наше сотрудничество, которое всегда опирается на взаимную поддержку», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана предложил учредить совместные силы наших органов по чрезвычайным ситуациям

В своей речи Глава государства обратил внимание на важность темы саммита «Управление стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь». По его мнению, рост числа природных и техногенных катастроф становится одной из наиболее актуальных международных проблем. Токаев отметил, что в сложный период Казахстан является активным участником гуманитарных усилий. Очень важно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. В этом контексте Глава государства высказал ряд предложений.

«Необходимо объединить наши усилия с целью предотвращения стихийных бедствий. Землетрясение в Турции показало необходимость постоянной готовности к таким угрозам. Поэтому предлагаю в рамках Организации учредить совместные силы наших органов по чрезвычайным ситуациям. Эту структуру можно создать на базе Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в Алматы. Этот центр был создан в 2016 году правительствами Казахстана и Кыргызстана. Считаю целесообразным придать совместным силам статус Секретариата Гражданской защиты Организации, который будет координировать работу по оказанию помощи странам, пострадавшим от стихийных бедствий. В рамках этой структуры будут организованы международные мероприятия, в том числе курсы повышения квалификации и обучения спасателей», – высказал свое предложение Глава государства.

Фото: t.me/aqorda_resmi



Помимо этого, лидер Казахстана отметил необходимость повышения готовности поисково-спасательных служб. С этой целью он предложил разработать общий список сил и технического оборудования спасательных служб, действующих в странах ОТГ. Эта мера позволит оперативно реагировать в случае критической ситуации и координировать действия по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Объединение усилий в чрезвычайных ситуациях

Важно также обмениваться информацией и опытом для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что этой осенью в Казахстане пройдут международные учебно-тренировочные сборы «Қазқұтқару». Он пригласил спасательные службы государств – членов ОТГ принять участие в данном мероприятии и предложил организовать первое совещание ответственных руководителей этой сферы.

Лидер Казахстана заявил о важности укрепления сотрудничества тюркского мира в условиях текущей геополитической и экономической ситуации в мире.

«Наша организация заняла достойное место на международной арене. Нашим странам необходимо вывести политическое, экономическое и культурное взаимодействие на новый уровень. Это одно из приоритетных направлений внешней политики Казахстана, – подчеркнул Президент.

Глава государства пригласил своих коллег по Организации принять участие в 10-ом юбилейном саммите ОТГ, который планируется провести этой осенью в Казахстане.

«В этом году Турецкая Республика отмечает свое столетие. Это большая историческая веха. За короткий период Турция стала поистине сильным, влиятельным и авторитетным на международной арене государством. Огромная заслуга в этом принадлежит лично Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Это признано всем мировым сообществом, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: t.me/aqorda_resmi



Он пожелал турецкому лидеру успеха на предстоящих президентских и парламентских выборах и выразил уверенность в том, что народ Турции поддержит его.

Какие документы подписаны по итогам Саммита

По итогам внеочередного саммита Организации тюркских государств подписаны следующие документы:

1. Анкаринская декларация внеочередного саммита Организации тюркских государств;

2. Решение о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств;

3. Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда.















Фото: t.me/aqorda_resmi



Согласно официальным данным, с 2010 по 2022 год торговля Казахстана со странами ОТГ выросла практически в 3 раза с $4,5 до $12,9 млрд. При этом, самые высокие темпы роста с 2010 года зафиксированы в торговле РК с Турцией - в 3,4 раза и Узбекистаном - в 3,2 раза. В целом, на страны ОТГ приходится почти 1/10 торговли страны.



