Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-9-11℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Рабочий погиб на стройке в Петропавловске

    13 Декабря 2022, 19:41

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске на строительной площадке погиб 47-летний рабочий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Несчастный случай при строительстве 126-ти квартирного жилого дома в границах улиц Чкалова-Валиханова-Мусрепова-Назарбаева произошел еще 5-го декабря. В управлении государственной инспекции труда ссылаются на сообщение ТОО «Құрылыс-Сервис-СК», что погибший Калел Маденов поскользнулся на строительных подмостях и упал на плиту перекрытия.

    «Директором ТОО «Құрылыс-Сервис-СК» в адрес инспекции труда было подано сообщение о несчастном случае с приложением договора оказания услуг. В соответствии со статьей 186 Трудового Кодекса РК «Расследованию подлежат случаи повреждения здоровья работников, связанные с их трудовой деятельностью и приведшие к нетрудоспособности либо смерти». Поскольку между погибшим Маденовым и ТОО «Құрылыс-Сервис-СК» был заключен договор гражданско-правового характера, данные правоотношения регулируются Гражданским Кодексом РК. На основании вышеуказанного, данный несчастный случай не подлежит специальному расследованию, предусмотренному Трудовым кодексом РК», - говорится в сообщении управления.

    По этой же причине не расследовали и несчастный случай, произошедший осенью на Петропавловской ТЭЦ-2, где во время проведения ремонтных работ погиб 22-летний парень.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Европарламент снял с поста вице-председателя подозреваемую в коррупции Еву Кайли
    Схрон оружия обнаружили в лесополосе Конаева полицейские и сотрудники КНБ
    Сошедшая лавина перекрыла дорогу в горах Алматинской области
    Сошедший лед снес ограждение на набережной реки Есентай в Алматы
    Популярное
    1 Руководителя ГАСКа назначили в Жамбылской области
    2 Иностранку с шестью детьми выдворили из Казахстана
    3 ОПМ «Автобус»: 29 руководителей автобусных парков в Таразе привлекли к ответственности
    4 Акима сельского округа убили в Актюбинской области
    5 Историко-туристический центр в Таразе три года без централизованного отопления
    Новости партнеров