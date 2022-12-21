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    Рабочий погиб на Аксуском заводе ферросплавов

    21 Декабря 2022, 08:45

    АКСУ. КАЗИНФОРМ - В плавильном цехе Аксуского завода ферросплавов произошел несчастный случай со слесарем-ремонтником, который при обслуживании конвейерного оборудования получил травму, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на странице в Instagram АО «ТНК» Казхром».

    Трагедия произошла 20 декабря в 08.21. На место происшествия была немедленно вызвана скорая помощь, которая доставила пострадавшего в реанимационное отделение Аксуской центральной больницы, где мужчина скончался.​

    О происшествии сообщено в государственные органы, начато расследование. Обстоятельства и причины несчастного случая устанавливаются.
    Руководство и коллектив АО «ТНК» Казхром» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего и окажет семье всю необходимую помощь.

    Фото: herrmanandherrman.com
    Павлодарская область Происшествия
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