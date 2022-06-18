QazaqGaz увеличит объем газа для внутреннего рынка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) председатель Правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов и председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали меморандум о сотрудничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на старшего менеджера пресс-службы АО «НК «QazaqGaz» Чингиза Мырзахмета.

Согласно документу, стороны увеличат объем переработки казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ до 11 млрд м3 в год.

Данный шаг позволит увеличить поставку товарного газа на внутренний рынок Казахстана на 1,7 млрд м3/год. В свою очередь, это даст возможность казахстанской стороне увеличить добычу жидких углеводородов.

Кроме того, между ТОО «КазРосГаз» и ООО «Газпром переработка» подписан договор на переработку казахстанского газа в 2022-2023 годах. В частности, в 2022 году к ранее запланированному объему 8,1 млрд м3 предусмотрено дополнительно переработать около 0,57 млрд м3 газа, а в 2023 году – дополнительно 1,23 млрд м3 к первоначальному уровню 2022 года.

ТОО «КазРосГаз» осуществляет переработку казахстанского газа на мощностях Оренбургского ГПЗ для обеспечения стабильной работы нефтегазоконденсатного месторождения и обеспечения внутреннего рынка Республики Казахстан товарным газом. Ежегодный объем переработки составляет порядка 9 млрд м3/год.



