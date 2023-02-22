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    QazaqGaz и Газпром прорабатывают вопрос строительства международного газопровода «Россия-Казахстан-Китай»

    22 Февраля 2023, 11:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам 2022 года общий уровень газификации страны составил 59 % от общей численности населения или 11,6 млн человек получили доступ к газу. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, газификация страны осуществляется согласно генеральной схеме газификации Республики Казахстан на 2015-2030 годы, которая была актуализирована в 2022 году по Вашему поручению. Вместе с тем во исполнение поручений Главы государства по рассмотрению возможностей газификации северо-восточных регионов страны Министерством прорабатываются различные варианты», - сказал Болат Акчулаков.

    В частности, как отметил министр, газификацию Акмолинской и Северо-Казахстанской областей предлагается осуществить путем строительства 2-3-этапов.

    Магистрального газопровода «Сарыарка» после увеличения мощности газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент».

    «Для газификации восточных регионов, Министерством рассматривается два варианта. Первый вариант, строительство газопровода по маршруту «Костанай – Астана – Павлодар – Семей – Усть-Каменогорск», что потребует вложения значительных средств, увеличения тарифов на газ для потребителей для обеспечения окупаемости вложенных инвестиций, а также вовлечения в разработку новых ресурсов газовых месторождений (от разведки до ввода в среднем уходит 7-10 лет). Второй вариант, импорт газа из Российской Федерации в рамках Дорожной карты по сотрудничеству в газовой отрасли между РК и РФ», - пояснил Болат Акчулаков.

    На сегодняшний день, по его словам, АО «НК «QazaqGaz» совместно с ПАО «Газпромом» прорабатывают вопрос разработки пред ТЭО для изучения комплекса вопросов строительства международного газопровода «Российская Федерация – Республика Казахстан – Китайская Народная Республика».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Энергетика Россия Китай Сотрудничество Минэнерго РК
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