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    QazaqGaz и Eni обсудили возможности сотрудничества в сфере переработки газа

    30 Января 2023, 14:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов провел встречу с директором по разведке и добыче Eni Лукой Виньяти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на qazaqgaz.kz.

    Стороны обсудили возможности сотрудничества в рамках реформы газовой сферы в Казахстане. Также был отмечен интерес недропользователей к предложению по изменению формулы цены товарного газа.

    Санжар Жаркешов выразил готовность к работе с инвесторами по принципу экономической целесообразности. По его словам, такой подход не только привлечет инвестиции, но и позволит обеспечить газом внутренний рынок страны.

    Кроме того, QazaqGaz и Eni обсудили возможные перспективы сотрудничества в рамках строительства ГПЗ на Кашагане.

    Eni - крупнейшая итальянская нефтегазовая компания. Компания Eni присутствует в Казахстане с 1992 года. Основная деятельность осуществляется на Карачаганакском месторождении в Западно-Казахстанской области и на месторождении Северо-Каспийского СРП в условиях мелководья Северного Каспия.


    Фото: qazaqgaz.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Энергетика Экономика Италия
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