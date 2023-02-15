Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Пятый день разыскивают школьницу в Уральске

    15 Февраля 2023, 21:31

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Школьница из Уральска 14-летняя Зарина Ныгметова ушла из дома 10 февраля, но еще так и не вернулась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, десятого февраля примерно в 20:00 Зарина Ныгметова ушла из дома (Тополинская, 1) в неизвестном направлении.

    «Девочка учится в СОШ № 34. Рост 162-165 сантиметров. Худощавого телосложения, волосы прямые, до пояса, черного цвета. Была одета в куртку бежевого цвета, синие брюки, черные сапоги», - пояснили в ведомстве.

    При ней был телефон марки Samsung с номером 8-747-445-32-17, пакет с курткой черного цвета и джинсовые брюки.

    «Все, кто видел Зарину Ныгметову или знает ее местонахождение, просим сообщить по номеру 102», - просят полицейские.


    Фото: ДП ЗКО

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Западно-Казахстанская область Происшествия Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    На большей части страны 4 марта ожидаются дождь и снег
    Оружие и патроны изъяли у жителя Туркестанской области
    Ж/д катастрофа в Греции: бастуют железнодорожники, спасатели ищут пропавших без вести
    54 свертка с психотропным веществом изъяли у закладчика в Караганде
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров