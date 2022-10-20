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    Пятым кандидатом в Президенты РК зарегистрирована Салтанат Турсынбекова

    20 Октября 2022, 15:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову кандидатом в Президенты РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На повестке дня стоял вопрос о регистрации Салтанат Турсынбековой кандидатом в Президенты РК.

    В ЦИКе сообщили о том, регистрация кандидата в Президенты осуществляется Центральной избирательной комиссией при наличии документов, предусмотренных пунктом 5 статьи 59 Конституционного закона РК «О выборах в РК». Это выписка из протокола заседания высшего органа общественного объединения о выдвижении кандидата в Президенты с приложением копии документа о регистрации данного общественного объединения в Министерстве юстиции РК, заявление о согласии баллотироваться кандидатом в Президенты, протоколы территориальных избирательных комиссий о результатах проверки собранных подписей граждан в поддержку кандидата, биографические данные кандидата, справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его супругой деклараций об активах и обязательствах, документ, удостоверяющий внесение кандидатом избирательного взноса и медицинское заключение о состоянии здоровья.

    Постановлением Центральной избирательной комиссии было установлено, что кандидатура С. Турсынбековой соответствует требованиям закона.

    Согласно протоколам территориальных избирательных комиссий, доверенными лицами в поддержку кандидата в Президенты РК были собраны подписи 119 316 граждан в 18 регионах страны. Из них были проверены 119 316 подписей, достоверными были признаны 118 434.

    Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Салтанат Турсынбекову кандидатом в Президенты РК.

    Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева , Мейрама Кажыкена, Жигули Дайрабаева и Каракат Абден кандидатами в Президента РК.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Выборы ЦИК Президентские выборы - 2022
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