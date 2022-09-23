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    Пятнадцать детей пострадали из-за распыленного газа в школе Павлодара

    23 Сентября 2022, 14:38

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Из здания школы эвакуировали 672 ученика, 15 школьников госпитализировали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

    23 сентября диспетчеру «101» поступило сообщение, что около 11:00 в СОШ №33 поселка Ленинский неизвестные распылили перцовый баллончик в коридоре второго этажа.

    «Из здания школы эвакуировали 672 ученика, в детскую областную больницу госпитализировали 15 школьников. На месте находятся две кареты скорой помощи, сотрудники полиции и управление по чрезвычайным ситуациям Павлодара», – информировал заместитель начальника УЧС Павлодара Тлекжан Галямов.

    Устанавливаются все обстоятельства ЧП.


    Фото: pavlodarnews.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Павлодарская область Происшествия Регионы Павлодар Дети
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