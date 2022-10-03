Пятеро жамбылцев погибли в ДТП с участием праворульных такси

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Значительное число дорожно-транспортных происшествий с участием частных извозчиков на автомобилях без необходимых разрешительных документов и не соответствующих технике безопасности выявляют полицейские в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, с начала года на территории региона с участием праворульного автотранспорта произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 5 человек, а 18 получили травмы.

Несмотря на проводимую полицейскими работу по выявлению и предотвращению нарушений, совершаемых частными перевозчиками, водители, рискуя жизнями пассажиров, продолжают нарушать правила дорожного движения. К примеру, на днях поздним вечером на 216 километре автодороги республиканского значения Западная Европа – Западная Китай произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомашина Toyota Alphard столкнулась с автобусом Yutong.

«21-летний водитель Toyota Alphard, следуя со стороны города Алматы в направлении Тараза, совершил сзади столкновение с пассажирским автобусом Yutong под управлением 35-летнего жителя Туркестанской области, следовавшим в попутном направлении. В результате ДТП один пассажир Toyota Alphard от полученных травм скончался на месте происшествия, а водитель и другие пассажиры с различными телесными повреждениями доставлены в Центральную районную больницу села Кордай Кордайского района», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В момент ДТП в салоне легковой автомашины, водитель которой занимался частным извозом, находились шесть человек. В пассажирском автобусе Yutong было 33 человека.

«Практика показывает, что в большинстве случаев подобные происшествия приводят к трагедии с непоправимыми последствиями. От самонадеянности водителей и игнорирования правил дорожного движения гибнут невинные люди, в том числе дети», - подчеркнули в ведомстве.

По факту начато досудебное расследование по статье 345 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначен ряд необходимых экспертиз.

В ходе проверки автотранспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в регионе, сотрудники полиции выявили 53 автомобиля марки Toyota Alphard с поддельными свидетельствами регистрации транспортного средства как состоящего на учете в иностранных государствах.

По фактам начаты досудебные расследования по статье 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов), автомобили водворены на штрафстоянку.

Департамент полиции Жамбылской области рекомендует пользоваться услугами только официальных перевозчиков, имеющих все необходимые разрешительные документы и автомашины, соответствующие технике безопасности.