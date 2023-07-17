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    Пятеро полицейских предстанут перед судом по обвинению в пытках в Атырау

    17 Июля 2023, 16:44

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау пятеро полицейских предстанут перед судом по обвинению в пытках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в прокуратуре Атырауской области, в суд направлено уголовное дело в отношении пяти оперуполномоченных управления полиции города Атырау. Они обвиняются в совершении пыток по ст.146 ч.2 п.1 УК.

    По версии следствия, полицейские по предварительному сговору в феврале 2023 года для получения признательных показаний от гражданина Р. применили недозволенные методы дознания, причинив последнему физические и психические страдания.

    «Как гарантирует Конституция нашей страны, никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию и не может быть вовлечен в орбиту уголовного преследования не иначе как при установленных на то законных основаниях», - говорится в сообщении прокуратуры.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Борьба с преступностью
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