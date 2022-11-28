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    Пятая часть населения СКО не имеет медстраховки

    28 Ноября 2022, 14:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области медицинскую страховку имеют 434 696 человек. Незастрахованными остаются более 18% жителей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге директор филиала фонда социального медицинского страхования Лариса Гордеева отметила, что наибольшее количество незастрахованных граждан проживает в Петропавловске – 33 292 человек.

    «Следовательно, более 33 тысяч горожан не имеют возможности получить медицинскую помощь в системе ОСМС. Хотелось бы отметить, что именно в Петропавловске проживает каждый шестой незастрахованный», - сказала Л.Гордеева.

    Если сравнивать данные за год, то застрахованных стало на 4% больше. В ноябре 2021-го их доля составляла 77%.

    Государство оплачивает взносы за 274 770 североказахстанцев. Все они относятся ко льготной категории.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Медстрахование
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