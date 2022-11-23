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    Пять участков республиканских трасс закрыты из-за непогоды в Казахстане

    23 Ноября 2022, 21:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – К данному часу из-за непогоды закрыты пять участков республиканских трасс в трех областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы «КазАвтоЖол».

    В Актюбинской области 23.11.2022 года в 20:00 часов в связи с ухудшением погодных условий (гололед) введено ограничили движения для всех видов автотранспорта на а/д «Самара-Шымкент» км 845-1153, участок город Хромтау-село Иргиз.

    Также в Актюбинской области в 21:00 часов (по времени Астаны) в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 0-198, участок поселок Карабутак-село Айке.

    В Западно-Казахстанской области 23.11.2022 года в 20:20 часов (по времени Астаны) в связи с ухудшением погодных условий (густой туман, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Уральск-Таскала-гр. РФ» км 4-31, участок город Уральск-поселок Переметное.

    Ранее сообщалось, что в Актюбинской области 23.11.2022 года в 19:00 часов в связи с ухудшением погодных условий (гололед) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на а/д «Самара-Шымкент» км 776-1153, участок город Актобе-село Иргиз.

    А в Жетысуской области с 22.11.2022 г. 20:30 часов в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Сарыозек-Коктал» км. 45-68.
    Актюбинская область Западно-Казахстанская область Транспорт Дороги Погода Жетысуская область
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