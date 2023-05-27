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    Пять тысяч ранее неизвестных существ обнаружили в Тихом океане

    27 Мая 2023, 17:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ученые обнаружили около 5 тысяч новых видов животных при изучении района в Тихом океане под названием зона Кларион-Клиппертон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Среди этих странных и удивительных существа - черви, кораллы и голотурии (или морские огурцы)

    Фото: SMARTEX PROJECT/ NERC

    Ученые, в числе которых Мюриэль Рабоне, впервые составили список этих созданий. Однако есть планы начать в этой зоне добычу полезных ископаемых, в том числе металлов, что может повредить местной флоре и фауне.

    Фото: NATURAL HISTORY MUSEUM, LONDON

    Из обнаруженных в ходе исследования существ 90% были совершенно новыми для ученых

    Фото: SMARTEX PROJECT/ NERC

    Глубоководная мармеладная белка - одно из самых странных существ, найденных на дне океана

    Фото: SMARTEX PROJECT/ NERC

    Ученые отправили на дно Тихого океана аппараты с дистанционным управлением, в результате чего были найдены такие интересные виды, как эта хищная губка

    Фото: SMARTEX PROJECT/ NERC

    Затем они составили огромный список всех найденных ими существ, в том числе был обнаружен этот морской огурец

    Фото: SMARTEX PROJECT/ NERC

    Подобный список обитателей этого морского района был составлен впервые. Теперь, когда ученые знают больше об обитателях этого мира, они могут понять, как подходить к их изучению и консервации.

    Фото: SMARTEX PROJECT/ NERC

    Эта морская анемона - один из 5 тысяч обнаруженных новых видов. Но ученые считают, что их еще ждут новые открытия.

    Фото: SMARTEX PROJECT/ NERC


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экология Мировые новости
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