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    Пять тысяч человек эвакуировали из-за извержения вулкана на Канарских островах

    20 Сентября 2021, 11:58

    ПАЛЬМА. КАЗИНФОРМ - В воскресенье на испанском острове Пальма, входящем в архипелаг Канарских островов, началось извержение вулкана, в результате чего лава поднялась в воздух и устремилась по направлению к двум деревням национального парка Кумбре-Вьеха на юге острова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Согласно данным правительства острова, власти начали эвакуацию жителей и домашнего скота из близлежащих деревень, расположенных на лесистом склоне в малонаселенном районе Кабеса-де-Вака, а также Эль-Пасо и Лос-Льянос-де-Аридане.

    Последний раз извержение вулкана произошло здесь в 1971 году.

    Президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес заявил на пресс-конференции в воскресенье вечером, что 5000 человек были эвакуированы. Сообщений о жертвах не поступали.

    «Лава направляется к берегу, и ущерб будет существенным. По оценкам экспертов, там около 17-20 миллионов кубометров лавы», - заявил он.

    Отмечается, что полеты на Канарские острова и обратно выполняются в обычном режиме.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл на остров Пальма поздно вечером в воскресенье.

    Ставрос Мелетлидис, доктор вулканологии из Испанского географического института, сказал, что в результате извержения образовалось пять трещин на склоне холма, и он не может сказать, как долго оно будет продолжаться.

    Сообщается, что за прошедшую неделю было зарегистрировано более 22 000 подземных толчков в природном парке Кумбре-Вьеха где и находится вулкан. Это один из самых активных вулканических регионов Канарских островов. Последнее масштабное извержение произошло 1971 году. Тогда в результате извержения погиб один человек.

    По данным Национального географического института Испании (ING), самое раннее извержение, зарегистрированное на острове Пальме, произошло в 1430 году.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Происшествия Испания
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