Пять столичных кикбоксеров вышли в финал Исламиады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В турецком городе Конья проходят V Игры исламского сотрудничества. Соревнования продлятся до 18 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
На Исламских играх соревнуются 4 тыс. 200 спортсменов из 56 стран мира.
В этом году честь Казахстана защищают 125 спортсменов по 16 видам спорта.
В соревнованиях по кикбоксингу в финал вышли пять столичных спортсменов: Алихан Оздоев, Нурсултан Жумабаев, Берик Искаков, Максат Усип и Руслан Степанов.
Фото: gov.kz