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    Пять столичных кикбоксеров вышли в финал Исламиады

    17 Августа 2022 11:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В турецком городе Конья проходят V Игры исламского сотрудничества. Соревнования продлятся до 18 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    На Исламских играх соревнуются 4 тыс. 200 спортсменов из 56 стран мира.

    В этом году честь Казахстана защищают 125 спортсменов по 16 видам спорта.

    В соревнованиях по кикбоксингу в финал вышли пять столичных спортсменов: Алихан Оздоев, Нурсултан Жумабаев, Берик Искаков, Максат Усип и Руслан Степанов.


    Фото: gov.kz
    #Спорт #Турция
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