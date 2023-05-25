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    Пять солдат погибли во время прыжков с парашютом в РК с 2017 года - сенатор

    25 Мая 2023, 14:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проблемы обеспечения безопасности солдат в своем депутатском запросе поднял сенатор Геннадий Шиповских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сенатор отметил, что военнослужащие гибнут в мирное время, получают ранения и инвалидность во время проведения плановых учений. По мнению депутата, одна из причин тому – недостаточный уровень обеспечения и соблюдения правил техники безопасности во время учений.

    «С 2017 года мы потеряли пятерых защитников Родины во время учебных прыжков с парашютом. Кроме того, в 2019 году военнослужащий лишился руки в результате взрыва гранаты во время учений в Мангистауской области. Случаи взрывов гранат, стрельбы из оружия являются последствиями несоблюдения правил технической безопасности в армии. Одни люди теряют здоровье, другие – жизнь. Такие инциденты, к сожалению, происходили уже не раз, но уроков из них еще не извлечено. Повторение трагических случаев показывает, что техническим мерам безопасности в армии уделяется недостаточно внимания», - подчеркнул Геннадий Шиповских.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Армия Безопасность
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