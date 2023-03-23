Пять областей Казахстана вошли в зону свободной от ящура с вакцинацией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Юго-восточным зонам Казахстана подтвердили статус свободных от ящура с вакцинацией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

«Во Всемирной организации здоровья животных заявили о завершении рассмотрения Научной комиссией по болезням животных ежегодного переподтверждения уже официально признанных стран и зон, свободных от ящура. Рекомендовано переподтвердить статус пяти юго-восточных зон Казахстана свободных от ящура с вакцинацией.

В пять зон входят Алматинская, ВКО, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская области. Статус благополучия по ящуру указанных районов получен в 2017 году», - говорится в сообщении организации.

Также Научная комиссия по болезням животных рассмотрела ежегодные переподтверждения статуса стран и зон свободных от Африканской чумы лошадей, по результатам которого рекомендовала подтвердить статус Казахстана свободного от данной болезни.

В соответствии со стандартными операционными процедурами ВОЗЖ, Научная комиссия предложит проект Резолюции для принятия Ассамблеей делегатов Всемирной организации здоровья животных на 90-й Генеральной сессии, которая пройдет в мае в Париже.