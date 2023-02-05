Пять лет лишения свободы получил водитель, по вине которого погибли два человека в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – По вине севшего за руль пьяным водителя на трассе в Акмолинской области погибли отец с сыном. Мужчине назначено пять лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, авария произошла еще 23 августа 2022 года около 22:00 часов на автодороге «Екатеринбург-Алматы».

«Водитель автомашины марки «Audi A6», двигаясь со стороны села Караменды Батыра в направлении села Тасты Целиноградского района, не избрав надлежащую скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, не приняв меры к экстренному снижению скорости, нарушил сразу несколько пунктов Правил дорожного движения. Пьяный водитель допустил столкновение своего авто с движущейся впереди в попутном направлении автомашиной марки «Mazda 626», после чего последняя выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем марки «Mersedes Benz» с прицепом. Из-за сильнейшего удара легковушку попросту разорвало на две части и впоследствии произошло возгорание», - пояснили в ведомстве.

К сожалению, водитель автомашины «Mazda 626» скончался на месте ДТП, а его 17-летний сын, находившийся в салоне в качестве пассажира, скончался в приемном покое городской больницы позже.

Акмолинские полицейские возбудили уголовное дело по статье 345-1 УК РК «Нарушение ПДД лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) тосикоманического опьянения».

«Сам подсудимый свою вину в совершении ДТП полностью признал, рассказав, что в тот злополучный день после ссоры с супругой выпившим сел за руль. Из-за алкогольного опьянения не помнит момент ДТП и полностью раскаивается в произошедшем», - добавили в ведомстве.

Приговором Целиноградского районного суда Акмолинской области водитель автомашины марки «Audi A6» признан виновным, ему назначено наказание виде пяти лет лишения свободы с пожизненным лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.



