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    Пять человек заболели и двое выздоровели от КВИ в Казахстане за сутки

    26 Мая 2022, 10:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Всего в стране подтверждено 1 млн 305 тыс. 715 случаев, из них: в городе Нур-Султане – один, в городе Алматы – три, в Костанайской области – один.

    Выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане два человека. Один из них в городе Алматы, в Восточно-Казахстанской области – один.

    «Всего в стране выздоровели 1 млн 291 тыс. 962 казахстанца от COVID-19», - говорится в публикации МВК на официальном Telegram-канале.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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