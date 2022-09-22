Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Пять человек утонули летом в водоемах СКО

    22 Сентября 2022, 15:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели Северо-Казахстанской области подвели неутешительные итоги купального сезона. За три летних месяца в воде погибли пять человек, в том числе один ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Кангужинов сообщил, что с 1 июня по 31 августа спасатели более 2000 раз выезжали на патрулирование опасных водоемов. Удалось спасти 23 человека, в том числе троих детей.

    «Несмотря на проводимую работу, произошли пять несчастных случаев на воде. Один человек погиб при падении в водоем, трое – при купании и один - при спасении утопающих. Все факты зарегистрированы на необорудованных для купания и отдыха местах», - отметил Мурат Кангужинов.

    Купальный сезон в северном регионе давно закончился, но на водоемы продолжают выезжать любители рыбной ловли. Мурат Кангужинов напомнил, что за последние пять лет во время рыбалки утонули 15 человек.

    «Нельзя забывать о правилах безопасности на воде. Важно соблюдать элементарную предосторожность в виде спасательного жилета и трезвого ума», - сказал Мурат Кангужинов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    ДТП на трассе Уральск- Атырау: один человек погиб, четверо пострадали
    Самолет упал на жилой дом в Ейске
    Семь пешеходов погибли в авариях в СКО
    Пожилой водитель погиб на трассе в Павлодарской области
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
    4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    Новости партнеров