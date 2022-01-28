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    Пять человек погибли в ДТП в Атырауской области

    28 Января 2022, 22:57

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пять человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

    «28 января около 16:00 на 71 километре трассы сообщением Доссор-Кульсары-Бейнеу столкнулись грузовик MAN, зарегистрированный в Республике Узбекистан, и автомобиль марки «Toyota Camry», принадлежащий жителю Алматинской области.

    В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 4 пассажира автомобиля марки «Toyota Camry» (двое из них несовершеннолетние, прим.ред.) скончались на месте. Полицейские проводят расследование на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области.

    Напомним, недавно три легковушки столкнулись в Атырауской области, один человек скончался.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП Происшествия Транспорт Регионы
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