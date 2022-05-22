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    Пять человек погибли в ДТП на трассе в ВКО

    22 Мая 2022, 23:32

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло 22 мая около 07:40 часов на 959 км трассы Алматы-Усть-Каменогорск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

    «36-летний водитель автомобиля Nissan Cefiro следуя со стороны Алматинской области в сторону села Калбатау Жарминского района, допустил столкновение с прицепом трактора, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП 36-летний водитель автомобиля Nissan Cefiro и четверо его пассажиров скончались на месте аварии. Один пассажир с различными телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение», — пояснили в полиции.

    По их версии, водитель «не выбрал безопасную скорость».

    По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область ДТП Происшествия Усть-Каменогорск
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