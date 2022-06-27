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    Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области

    27 Июня 2022, 12:15

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пять человек погибли в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, трагедия произошла 26 июня около 16:00 часов на 31 км трассы республиканского значения Доссор-Кульсары-Бейнеу.

    «Столкнулись автомобили Toyota Hiluxe и Hyundai Tucson. В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai Tucson 1985 г.р. и четыре пассажира погибли на месте. Водитель и пассажир автомобиля Toyota Hiluxe с различными телесными повреждениями доставлены в областную больницу», - сообщили в полиции.

    В настоящее время по факту дороже-транспортного происшествия с гибелью людей проводится следствие, добавили в пресс-службе департамента полиции области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП Происшествия Транспорт Регионы Общество
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