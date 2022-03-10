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    Пять человек осудили за изнасилование несовершеннолетней в СКО

    10 Марта 2022, 11:56

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Северо-Казахстанской области вынесли приговор пяти молодым людям за изнасилование 17-летней девушки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дело рассматривали в закрытом судебном заседании. Судья Сергей Викторенко огласил вводную и результативную части приговора.

    На скамье подсудимых пять человек в возрасте от 17 до 21 года. Их осудили по уголовным статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Суд назначил четверым наказание в виде лишения свободы с пребыванием в учреждении максимальной безопасности на срок от 10 до 16 лет. Все они пожизненно лишены права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Одному из подсудимых, являющимся несовершеннолетним, предстоит провести 10 лет колонии средней безопасности для содержания несовершеннолетних. Он лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними сроком на два года.

    Моральный вред потерпевшей в размере 10 млн тенге взыщут с подсудимых в солидарном порядке.

    Суд вынес два частных определения в адрес департамента полиции Северо-Казахстанской области и управления полиции города Петропавловска. Одно из них огласили не в полном объеме, поскольку оно содержит подробности интимной жизни участников процесса. Касается свидетелей по уголовному делу. Второе определение связано с действиями оперуполномоченных при сборе вещественных доказательств. На каждое может быть подана жалоба.

    Приговор в отношении пятерых подсудимых не вступил в законную силу.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Суды Судебный процесс
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