Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Пути решения проблем Каспия обсудили в Актау сенаторы

    15 Августа 2022 18:39

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК Серикбай Трумов, Суиндик Алдашев и Бактыбай Чельпеков приняли участие в работе круглого стола посвященного международному «Дню Каспия–2022», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

    Участники встречи обсудили состояние Каспийского моря, пути эффективного решения имеющихся экологических проблем и сохранения представителей уникальной морской флоры и фауны.

    В ходе встречи сенаторы отметили важность Каспийского моря и подчеркнули, что защита и сохранение его стабильного экологического состояния является ключевой обязанностью и первоочередной задачей государств, находящихся на его берегах.

    «Экология Каспийского моря очень важна для пяти стран, расположенных на его берегах. Наша задача – сбалансировать масштаб и снизить воздействие на окружающую среду, опираясь на мировой опыт. Еще один вопрос, который нас волнует – это судьба каспийского тюленя, занесенного в Красную книгу. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что этому вопросу необходимо уделить особое внимание и что он будет находиться под его личным контролем», - сказал Серикбай Трумов.

    Для усиления охраны каспийского тюленя Постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2020 года он был включен в Красную книгу Республики Казахстан.
    #Экология #Сенат #Мангистауская область #Животные #Красная книга #Каспийское море
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стихийные свалки ликвидируют в Атырау
    Количество водопользователей сократилось в Казахстане
    Нехватку водных ресурсов отмечают в Казахстане
    Вопросы улучшения качества сельхозпродукции обсудили сенаторы
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров