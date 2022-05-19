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    Путешествие в эпоху ботайской культуры совершили на автобусе посетители музея

    19 Мая 2022, 21:49

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Масштабную развлекательную программу организовали в Акмолинском областном историко-краеведческом музее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления культуры Акмолинской области, в рамках всемирной акции «Ночь в музее» прошли мастер-классы, в том числе по прядению шерсти. Посетителям областного историко-краеведческого музея представилась уникальная возможность самим провести замеры кости и зуба мамонта, увидеть, как первобытные люди добывали огонь, узнать историю вооружения казахских батыров, а также вспомнить песни военных лет и многое другое.

    Во внутреннем дворе в небольших палатках была представлена выставка-продажа мастеров декоративно-прикладного искусства города Кокшетау, интересные фотозоны для взрослых и детей, танцплощадка для любителей диско и спортивная площадка, где каждый смог проверить свои силы в перетягивании каната или поднятии гири.

    В рамках всемирной акции впервые для посетителей музея организован выезд в музей под открытым небом «Ботай-Бурабай». На экскурсионном автобусе гости совершили путешествие в эпоху ботайской культуры.

    Акция «Ночь в музее» 18 мая прошла во всех районных, городских и областных музеях Акмолинской области.

    Невероятную атмосферу старого города прошлого века воссоздала историческая реконструкция Музея истории города Кокшетау. Посетителям музея были представлены все эпохи развития города Кокшетау. В нескольких локациях расположились фотовыставка «Кокшетау: вчера и сегодня», «Мир детства в фотообъективе», экспозиция «Фотолаборатория», выставка детских игрушек, «Школьное детство», выставка авторских кукол Зои Акаевой. Также каждый посетитель принял участие в традиционной чайной церемонии с кусковым сахаром и сушками.

    Пришедшие гости смогли создать фотошедевры в доме горожанина прошлого века и на этнографической фотосессии «Ожившая история».

    Большой интерес у гостей вызвал мастер-класс по игре в асыки и возможность написать письмо настоящими чернилами и перьевой ручкой. Дети с энтузиазмом приняли участие в викторинах, а самые активные получили памятные подарки от музея.

    В Музее Малика Габдуллина был организован день открытых дверей, и посетители воочию смогли увидеть личные вещи Героя Советского Союза Малика Габдуллина, узнать о жизни и творчестве, о его героических подвигах.

    В музее литературы и искусства были представлены увлекательные театрализованные экскурсии. Солист Акмолинской областной филармонии имени Укили Ыбырая Чингиз Сарсенбай и студенты Музыкального колледжа имени Биржан Сала исполнили песни Акана Сери, Укили Ыбырая и Биржан сала. Юные актеры молодежного театра «Жауқазын» Кокшетауского университет имени Ш.Уалиханова прочитали стихи молодых акынов.

    Также гостям были представлены мастер-классы мастеров рукоделия города Кокшетау Кенжебая Смагула, Гульнары Орынбаевой и Зейнель Бахыткуль.

    «Ночь в музее» – это международная акция, приуроченная к Международному дню музеев. Впервые она состоялась в Берлине в 1997 году. Акмолинские областные музеи не первый год принимают участие во всемирной акции.

    «Ночь в музее» в этом году прошла на высшем уровне. Эта ночь позволила гостям прикоснуться к живой истории любимого города, совершить увлекательное путешествие в эпоху ботайской культуры, узнать много интересного о жизни Героя Советского Союза Малика Габдуллина и прочитать уникальные рукописи книги Кожа Ахмета Яссауи «Диуани хикмет», датированной XVI-XVII веками», - резюмировала руководитель управления культуры Акмолинской области Айгуль Сабитова.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Культура
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