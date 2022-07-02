Пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе временно приостановили работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Остановка работы пунктов пропуска произошла в связи с выходом из строя информационной системы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Пограничной службы Комитета Национальной безопасности РК.

«В соответствии с поступившей от узбекских партнеров информацией, с 1 июля 2022 года в связи с выходом из строя информационной системы временно прекращен пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пункте пропуска «Даут-ата» – «Тажен» (автомобильный) между Узбекистаном и Казахстаном.

Также планируется приостановка железнодорожного сообщения по маршруту «Каракалпакия» – «Бейнеу».

Граждан, пересекающих государственную границу через указанные пункты пропуска, просим заранее планировать свои маршруты.

О возобновлении узбекской стороной работы пунктов пропуска уведомят дополнительно», - сказано в сообщении Пограничной службы КНБ РК.



