Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе временно приостановили работу

    2 Июля 2022, 16:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Остановка работы пунктов пропуска произошла в связи с выходом из строя информационной системы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Пограничной службы Комитета Национальной безопасности РК.

    «В соответствии с поступившей от узбекских партнеров информацией, с 1 июля 2022 года в связи с выходом из строя информационной системы временно прекращен пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пункте пропуска «Даут-ата» – «Тажен» (автомобильный) между Узбекистаном и Казахстаном.

    Также планируется приостановка железнодорожного сообщения по маршруту «Каракалпакия» – «Бейнеу».

    Граждан, пересекающих государственную границу через указанные пункты пропуска, просим заранее планировать свои маршруты.

    О возобновлении узбекской стороной работы пунктов пропуска уведомят дополнительно», - сказано в сообщении Пограничной службы КНБ РК.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Транспорт Пограничники Узбекистан КНБ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    162,4 тысячи единиц автотранспорта поставили казахстанцы на учет в марте
    Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
    Вице-президент КФБ: Успех в Ташкенте - победа всей страны
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Новости партнеров