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    Пункты пропуска на границе с Узбекистаном перевели на усиленный режим работы

    24 Мая 2023, 09:46

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках поручения Правительства Казахстана принимаются меры по увеличению пропускной способности на пунктах пропуска и оптимизации процессов прохождения грузов и транспортных средств на казахстанско-узбекской границе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

    Cоздана межведомственная рабочая группа в составе Комитета госдоходов, Пограничной службы и Министерства иностранных дел Республики Казахстан с выездом на казахстанско-узбекскую границу.

    Проведено оперативное совещание рабочей группы с уполномоченными госорганами сопредельного государства.

    Составлен перечень проблемных зон, сторонами принят комплекс соответствующих мер по оперативному решению проблемных аспектов по скоплению на границе.

    В частности, осуществлено перераспределение потоков транспорта (значительный объем направлен на реконструированный пункт пропуска «Б.Конысбаева»), пункты пропуска переведены на усиленный режим работы, дополнительно укомплектован штат таможенных постов для ускоренного проведения контрольных операций по прохождению автомашин через границу. Главное диспетчерское управление КГД перешло на круглосуточный режим работы для выпуска грузов.

    Проведены переговоры с госорганами сопредельной стороны (таможенной, пограничной и другими службами) по увеличению количества приемки грузов и транспортных средств в обе стороны и ускоренному проведению контрольных операций на границе.

    Рабочая группа в ближайшие дни проинспектирует работу всех пунктов пропуска с обеих сторон.

    В рамках исполнения поручения Правительства работа по увеличению товарооборота и пропускной способности пунктов пропуска на границе с Узбекистаном будет продолжена.

    Напомним, с мая традиционно увеличился ввоз плодоовощной продукции в Казахстан из Узбекистана, в том числе следующих транзитом в РФ, в связи с сезонным периодом. На сегодня 3-мя таможенными постами ДГД по Туркестанской области принимаются в среднем 900-1000 грузовых автотранспортных средств в сутки («Б.Конысбаева» - 500 АТС, «Казыгурт» -200 АТС, «Атамекен» - 200 АТС), пост «Капланбек» (РК) и сопредельный пост Узбекистана полностью закрыты на период строительства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экономика Транспорт Узбекистан Другие государственные органы
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