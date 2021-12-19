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    Пункт пропуска на границе Казахстана и Китая могут перевести на круглосуточный режим

    19 Декабря 2021, 16:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин прокомментировал возможность увеличения пропускной способности пунктов пропуска на границе с КНР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством финансов совместно с заинтересованными государственными органами ведется работа с китайской стороной по вопросу увеличения товарооборота и открытия ранее закрытых пунктов пропуска (Майкапчагай-Зимунай и Калжат-Дулаты). Через действующие пункты пропуска китайская сторона принимает не более 100 единиц транспорта (Нур жолы – 40-50 АТС, Бахты – 30-40 АТС, Достык – 5-10 АТС). При этом, в связи с пандемией китайская сторона ограничивает прием транспорта со всех приграничных стран вне зависимости от эпидемиологической ситуации в стране отправления», - сообщил Аскар Мамин в ответ на депутатский запрос.

    В этой связи, по его словам, 26 ноября т.г. в формате видеоконференц-связи проведено 10-ое заседание Комитета по сотрудничеству Республики Казахстан – Китайской Народной Республики с участием представителей правительств, где казахстанской стороной озвучены все проблемные вопросы, в том числе по автомобильным и железнодорожным перевозкам между странами.

    «По итогам заседания достигнуты договоренности последовательного увеличения пропускной способности на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска, а также обеспечения согласованного обмена подвижным составом между РК – КНР. Китайская сторона отметила, что для восстановления деятельности пунктов пропуска «Калжат» – «Дулаты» и «Майкапчагай – Зимунай» на казахстанско-китайской границе, необходимо соблюдение строгих мер санитарно-эпидемиологического контроля», - отметил Премьер.

    «Также стороны договорились увеличить пропускную способность функционирующих пунктов пропуска «Хоргос», «Алашанькоу», «Бахты» и рассмотреть возможность перевода на круглосуточный режим работы пункта пропуска «Нур Жолы – Хоргос» с дальнейшей проработкой данного вопроса на остальных пунктах пропуска», - заключил А. Мамин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Транспорт Пограничники Китай
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