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    Публиковать все поступающие суммы намерены в фонде «Қазақстан Халқына»

    22 Января 2022, 12:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Публиковать все поступающие суммы намерены в фонде «Қазақстан Халқына». Об этом заявил председатель правления фонда Болат Жамишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы планируем регулярно публиковать все суммы, которые поступают в фонд, в том числе в разрезе крупных плательщиков. Мы это уже делаем, уже два пресс-релиза выпустил фонд только на этой неделе. Кроме добровольных пожертвований, в фонд будут поступать средства от оператора лотерейной деятельности, Центра учета ставок, а также других источников, определенных Правительством. Это та работа, которую нам еще предстоит делать», - рассказал Болат Жамишев в ходе брифинга на площадке СЦК.

    Он отметил, что и физические лица на добровольной основе сегодня участвуют в формировании фонда.

    «Фонд категорически против того, чтобы были хоть какие-либо поводы говорить о том, что это делается по какому-то принуждению, в рамках какой-то кампанейщины. Мы исключительно за добровольное участие физических лиц в финансировании фонда», - подчеркнул спикер.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Благотворительность Фонд «Қазақстан халқына»
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