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    Публичные слушания по повышению тарифа на электроэнергию отменили в Костанае

    5 Декабря 2021, 19:31

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ —Запланированные на 14 декабря публичные слушания по возможному повышению тарифа на электроэнергию отменили в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по регулированию естественных монополий Министерства нацэкономики РК.

    «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области сообщает, что запланированное на 14 декабря 2021 года в 15:00 часов публичное слушание по уведомлению о предстоящем повышении предельной цены на реализацию электрической энергии с 1 января 2022 года ТОО «Костанайский Энерго Центр» отменяется, в связи с отзывом субъектом своего уведомления», - сообщили в ведомстве.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанайской области планируется проведение публичных слушаний по повышению цен на электрическую энергию.

    Тогда в Комитете сообщили о том, что необходимость повышения цены на электрическую энергию вызвана ростом затрат на покупку электроэнергии АО «Севказэнерго», а также ростом тарифа на передачу и распределение электрической энергии по сетям. В связи с чем, ТОО «Костанайский Энерго Центр» обратилось в департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области с уведомлением о предстоящем повышении предельной цены на реализацию электрической энергии с 1 января 2022 года.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Энергетика Костанайская область Цены и тарифы Общество
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