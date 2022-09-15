Птичья перепись началась в природном парке «Бурабай»

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - В Государственном национальном природном парке «Бурабай» начал работу немецкий орнитолог Янош Теофан Жером Бекер. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба Управления делами Президента РК.

Ученому предстоит провести своеобразную «птичью перепись», обновить данные по пернатым, изучить соответствие орнитофауны реестру ГНПП, определить, насколько сократилась популяция редких птиц, появились ли в нацпарке новые виды. Немецкий эксперт имеет обширные знания и опыт в области идентификации птиц и приглашен специально для передачи опыта мониторинга и картирования птиц.

«Сотрудничество с немецкой Службой старших экспертов в ГНПП ведется c 2016 года. За это время нацпарк посетили два специалиста в области лесного хозяйства и герпетофауны. В этом году, впервые в нашей практике, мы пригласили специалиста-орнитолога для изучения и уточнения популяции птиц. На площади 129 299 га расположено 10 лесничеств. Мы решили пригласить зарубежного эксперта для того, чтобы он поделился своим опытом и подтвердил полноту нашего реестра», - сообщил старший научный сотрудник отдела науки, информации и экологического мониторинга ГНПП Евгений Архипов.

На сегодняшний день в реестре природного парка «Бурабай» числятся 197 видов птиц. 14 из них также занесены в Красную книгу Казахстана, а 4 вида птиц определены как редкие, находящиеся на грани исчезновения. Это – серый журавль, орлан-белохвост, черноголовый хохотун, большой подорлик (последних в Казахстане осталось всего 10 пар).

Орнитофауна нацпарка представлена преимущественно европейскими видами с незначительной долей сибирских форм: большая горлица (Streptopelia оrientalis), серая мухоловка (Muscicapa striata neumanni), белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala). Из числа видов, характерных для тайги, здесь обитают глухарь (Tetrao urogallus), желна (Dryocopus martius), пухляк (Parus montanus), снегирь (Pyrrhula pyrrhula). Кстати, глухарь был завезен в леса Бурабай в конце 60-х годов и отлично здесь прижился.

Мониторинг экосистем нацпарка специалисты ведут на регулярной основе, ежегодно обновляя реестр.