Психолого-педагогическую поддержку будут оказывать в первую очередь детям-очередникам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Внести изменения в правила размещения государственного образовательного заказа на специальную психолого-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями планируют в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ о внесении изменений в приказ министра просвещения размещен на портале Открытые НПА.

Согласно новой редакции документа, размещение государственного заказа утверждается постановлением местного исполнительного органа области, городов республиканского значения и столицы.

Государственный заказ размещается в организациях независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности, предоставляющих образовательные услуги и услуги по специальной психолого-педагогической поддержке детям с ограниченными возможностями, включенных в Перечень поставщиков услуг на специальную психолого-педагогическую поддержку управлениями образованием областей, городов республиканского значения и столицы с заключением договоров размещения государственного заказа посредством веб-портала государственных закупок, в соответствии с приказом министра образования и науки от 14 января 2022 года «Об утверждении Правил заключения договоров услуг государственного образовательного заказа посредством веб-портала государственных закупок».

Также внесено изменение в части размещения государственного заказа для предоставления специальной психолого-педагогической поддержки в первую очередь детям с ограниченными возможностями, состоящих в очереди на получение специальной психолого-педагогической поддержки.



