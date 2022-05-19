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    Психическое состояние солдата-беглеца проверили в больнице Актау

    19 Мая 2022, 15:48

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Солдат-срочник, самовольно покинувший место службы, а затем самостоятельно прибывший в опорный пункт полиции города Актау, прошел медицинское обследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Министерство обороны касательно распространяемой в социальных сетях информации о возможном психическом расстройстве военнослужащего срочной службы одной из воинских частей г. Актау дало пояснение.

    «18 мая 2022 года примерно в 12.00 часов командованием части было замечено, что военнослужащий срочной службы войсковой части 25744 рядовой А. проявлял необъяснимую реакцию на происходящее вокруг, разговаривал сам с собой. О случившемся было сообщено родителям солдата», - проинформировали в Минобороны.

    Для медицинского осмотра молодой человек был доставлен в областную больницу.

    «По результатам обследования, где ему провели МРТ, КТ головного мозга и проконсультировали у специалиста, телесных повреждений и опасных патологий не выявлено. 19 мая т.г. года запланировано проведение повторного осмотра у специалистов», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

    Кроме того в Минобороны опровергли информацию о принудительном доставлении призывника в районный отдел по делам обороны для прохождения медицинской комиссии и дальнейшего призыва на срочную воинскую службу.

    «4 мая 2022 года призывнику А. в установленном порядке была вручена повестка. 11 мая он прибыл на призывной пункт, где в ходе беседы ему и его родственникам было доведено, что он будет проходить службу в г. Актау, не убывая в другой гарнизон. В дальнейшем при прохождении призывной комиссии призывник А. изъявил желание служить в рядах Вооруженных сил, прошел медицинское обследование и жалоб на состояние здоровья не предъявлял», - сообщили в ведомстве.

    По произошедшему факту военной полицией проводится проверка.

    Как сообщалось ранее, солдат-срочник 14 мая во время несения патрульно-постовой службы не прибыл на место сбора и убытия войсковых нарядов в воинскую часть, самовольно покинув место службы в неизвестном направлении. 17 мая покинувший место службы солдат-срочник явился в полицию.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Армия Мангистауская область Регионы Казахстана Общество Минобороны РК Вооруженные силы
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