Пшеницы достаточно для обеспечения внутреннего рынка – Минсельхоз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Зерновых культур, в частности пшеницы, достаточно для обеспечения внутреннего рынка. Об этом заявил директор департамента земледелия Министерства сельского хозяйства РК Азат Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пресс-конференции в СЦК Азат Султанов отметил на вопрос, какой урожай должен собрать Казахстан в этом году.

Глава департамента земледелия МСХ ответил, что на текущий момент еще рано что-то прогнозировать, так как в основных зерносеющих регионах еще не началась посевная кампания.

«В мае мы массово уходим на эти работы. После того, как будет посев произведен, будет по всходам прогнозироваться урожай. Но в целом производства зерновых культур, в частности, пшеницы, у нас достаточно для обеспечения внутреннего рынка, то есть без зерна мы не останемся, однозначно», - прокомментировал он.

Вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек отметил, что по данным акиматов областей сформирована прогнозная структура посевных площадей на 2023 год. Так, общая посевная площадь составила 23,4 млн га, что на 68,6 тысяч га больше показателя прошлого года. В этом году также предусматривается увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур на 117 тысяч га, площадей кормовых культур - на 36,5 тысяч га и площадей сахарной свеклы на 6,7 тысяч га.