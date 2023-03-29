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    Прямые выборы акимов 45 районов и городов областного значения пройдут в этом году в Казахстане

    29 Марта 2023, 10:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году впервые пройдут прямые выборы акимов 45 районов и городов областного значения. После чего мы перейдем к выборам районных акимов по всей стране. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проделать масштабную работу всего за один год под силу только по-настоящему сильному духом народу. Мы совершили прорыв в развитии нашей Отчизны и открыли новую историческую эпоху. Однако на этом преобразования не закончатся. Это только начало большого пути», - сказал Глава государства на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что реформы, направленные на совершенствование политической системы, будут продолжены.

    «Это очень важная работа. В этом году впервые пройдут прямые выборы акимов 45 районов и городов областного значения. После чего мы перейдем к выборам районных акимов по всей стране. В результате все институты власти станут работать по-новому», - добавил Президент.

    Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Парламента РК VIII созыва.

    Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта. Во вторник Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Мажилиса VIII созыва. Депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки. С новым составом Мажилиса Парламента можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Выборы акимов
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