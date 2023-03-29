Прямые выборы акимов 45 районов и городов областного значения пройдут в этом году в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году впервые пройдут прямые выборы акимов 45 районов и городов областного значения. После чего мы перейдем к выборам районных акимов по всей стране. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проделать масштабную работу всего за один год под силу только по-настоящему сильному духом народу. Мы совершили прорыв в развитии нашей Отчизны и открыли новую историческую эпоху. Однако на этом преобразования не закончатся. Это только начало большого пути», - сказал Глава государства на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что реформы, направленные на совершенствование политической системы, будут продолжены.

«Это очень важная работа. В этом году впервые пройдут прямые выборы акимов 45 районов и городов областного значения. После чего мы перейдем к выборам районных акимов по всей стране. В результате все институты власти станут работать по-новому», - добавил Президент.

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Парламента РК VIII созыва.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта. Во вторник Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Мажилиса VIII созыва. Депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки. С новым составом Мажилиса Парламента можно ознакомиться здесь.



