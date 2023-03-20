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    Прозрачными и демократичными назвала выборы в Казахстане миссия ШОС

    20 Марта 2023, 12:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Григорий Логвинов озвучил основные моменты отчета миссии наблюдателей за выборами депутатов Мажилиса и маслихатов в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Миссия констатирует, что внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов РК соответствовали требованиям избирательного законодательства Казахстана и принятым страной международным обязательствам», - сказал Григорий Логвинов на брифинге в столице.

    По его словам, нарушения норм национального законодательства, ставящие под сомнение легитимность выборов, миссией не отмечено.

    «Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными. Миссия наблюдателей от ШОС выражает благодарность МИД РК и ЦИК РК за оказанное содействие в обеспечении деятельности миссии наблюдателей от ШОС в рамках компетенции», - добавил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ШОС Выборы Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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