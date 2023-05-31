Пройти медобследование на бесплодие перед вступлением в брак рекомендуют казахстанцам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения рекомендует молодоженам проходить медицинское обследование на бесплодие перед тем, как вступать в брак. Эту позицию ведомства разъяснила представитель Минздрава Шакизат Халыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это озвученное предложение не обязует пары проходить медобследование. Молодые пары перед тем, как вступить в брак, могут по собственному желанию пройти это обследование и получить всю информацию о своем здоровье. Полученные результаты будут выданы им. Это не означает, что мы ставим какие-то ограничения на их брак. Никто не запрещает жениться», - объяснила глава управления охраны здоровья матерей Минздрава РК Шакизат Халыкова.

По ее словам, данный проект направлен на планирование беременности. Если при предварительном медицинском осмотре у мужчины или девушки обнаруживает проблемы в здоровье, ему или ей предложат лечение. Это необходимо для предотвращения негативных последствий, которые могут возникнуть во время брака.



