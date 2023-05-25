Провоз $30 тысяч и более 17 млн тенге пресекли на Хоргосе

ХОРГОС. КАЗИНФОРМ - Только за 3 дня на таможенном посту «МЦПС Хоргос» пресечено 4 факта провоза иностранной валюты и 6 фактов провоза сигарет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

На таможенном посту «МЦПС Хоргос» проводится постоянная работа по выявлению фактов недекларирования физическими лицами наличной иностранной валюты.

При проведении таможенного контроля совместно с сотрудниками пограничного контроля при выезде из РК в КНР выявлены 4 факта попытки провоза иностранной валюты.

У гражданина КНР 17 мая выявлено незадекларированных средств на сумму 20 тысяч долларов США.

18 мая был задержан гражданин Республики Казахстан с суммой незадекларированных средств на 10 тысяч долларов США и 270 тысяч тенге, у другого гражданина РК в багажном отсеке обнаружен пакет с 6 млн тенге. На другой день в зале пассажирского терминала таможенного поста «МЦПС Хоргос» при попытке выезда с территории республики задержан гражданин Казахстана с 11 млн 65 тысячами тенге.

В ДГД Жетысуской области напомнили, что запрещен вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных средств в иностранной валюте в сумме, исчисленной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленный на дату вывоза, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США.

При проведении таможенного контроля совместно с сотрудниками пограничного контроля и полиции при въезде в РК выявлено 6 фактов попытки провоза сигарет.

18 мая при ввозе на территорию Казахстана в двух случаях обнаружены и изъяты у граждан РК табачные изделия марки «Милано» в количестве 52 и 12 блоков сигарет. 19 мая на стоянке автотранспортных средств обнаружено 60 блоков бесхозных сигарет «ORIS».

20 мая при ввозе на территорию Казахстан в трех случаях обнаружены и изъяты 35 блоков сигарет марки «Милано», 100 блоков сигарет «ORIS», 691 блок сигарет различных марок.

Согласно решению ЕЭК от 20 декабря 2017 года № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» установлены нормы провоза сигарет, которая составляет для одного физического лица 200 штук сигарет или блок.

По всем фактам составлены административные материалы с привлечением к административной ответственности.



